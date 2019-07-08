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08.07.19 20:31

СНБО провел совещание из-за попытки провести "телемост" с российскими пропагандистами

В Совете национальной безопасности и обороны Украины состоялось совещание по вопросам обеспечения информационной безопасности. Его детали не раскрывают.

россия,newsone

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на сайт СНБО.

Как сообщается на сайте СНБО, совещание было созвано по поручению президента Украины.

"По итогам совещания был дан ряд поручений, в частности, Службе безопасности Украины и Национальной полиции Украины относительно обеспечения национальной информационной безопасности с неукоснительным соблюдением свободы слова", - говорится в сообщении.

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Секретарь СНБО Александр Данилюк также прокомментировал совещание на своей странице в Facebook. По его словам, дополнительные детали встречи не раскрываются из-за секретности.

"Ньюзван отменил так называемый "телемост", но это не конец информационной войны. Поэтому и наша работа продолжается", – подытожил он.

СНБО провел совещание из-за попытки провести телемост с российскими пропагандистами 01

Напомним, украинский телеканал из медиаимперии кума Путина, главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За життя" Виктора Медведчука NewsOne и пропагандистский государственный телеканал "Россия-24" анонсировали на 12 июля совместный телемарафон "Надо поговорить".

Позже телеканал отменил телемост с каналом Киселева "из-за прямых угроз".

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