Соглашения об ассоциации и ЗСТ с ЕС позволили Украине ускорить развитие, - Юнкер

Такое убеждение в понедельник в Киеве во время пресс-конференции по итогам 21 саммита Украина-ЕС выразил Президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы можем гордиться Украиной и нашим партнерством. ЕС и другие финансовые институты вложили более 15 миллиардов евро в поддержку реформ в Украине, - мы делали это с 2014 года, и это сблизило наши народы. Этому также помог безвизовый режим. С 1 января 2017 года состоялось около 3 миллионов визитов, которые украинцы осуществили в страны ЕС", - сказал Юнкер.

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Он подчеркнул, что Евросоюз намерен усилить привлечение Украины к программе Erasmus+. По словам Президента Еврокомиссии, Украина уже сейчас является активным партнером в этой программе, в которой приняли участие более 7 тысяч украинских студентов, включая также предпринимателей.

"Благодаря сотрудничеству в рамках Соглашения о зоне свободной торговли Украина может облегчить собственное развитие, и достичь большего прогресса в различных сферах. После того, как это Соглашение стало фактом, был достигнут рост в торговле более чем на 49 процентов", - напомнил Юнкер.

Он выразил надежду, что, благодаря усилиям команды президента, Украина, наконец, сможет искоренить коррупцию, которая оставалась проблемой для страны в течение долгих лет.

Напомним, 8 июля в Киеве проходил 21-й саммит Украина - ЕС. В рамках мероприятия президент Украины Владимир Зеленский, президент Европейского совета Дональд Туск и президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер встретились в узком кругу.

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