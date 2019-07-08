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08.07.19 21:27

Барышевская судья, остановившая деятельность лицензии первого украинского лоукостера SkyUp, ушла в отставку

Судья Барышевского районного суда Елена Литвиненко, которая вынесла решение о приостановлении действия лицензии авиаперевозчика SkyUp, подала заявление об отставке после того, как дело в отношении нее начало ГБР

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Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Радио Свобода, об этом говорится на официальном сайте Высшего совета правосудия.

Как отмечает Радио Свобода, ранее  на основании расследования программы "Схемы: коррупция в деталях" (совместный проект Радио Свобода и телеканала "UA Первый ") ГБР начало производство против судьи. 

Ранее журналисты обнаружили, что иск, в результате которого судья Литвиненко принял решение, был фиктивным - жительница Барышевки, указанная истицей в постановлении суда, на самом деле не подавала его. Отдельно журналисты обратили внимание, что судья в принципе не могла принимать данное решение, поскольку оно не подпадает под юрисдикцию Барышевского районного суда. Не смог объяснить логику судьи Елены Литвиненко и председатель суда, о чем говорится в сюжете "Тайна барышевского суда".

Как передал Цензор.НЕТ 24 июня Государственное бюро расследований начало уголовное производство в отношении судьи Барышевского районного суда Елены Литвиненко на основании расследования "Схем".

Читайте на "Цензор.НЕТ": ГБР возбудило дело против судьи Барышевского суда, которая лишила лицензии лоукостер SkyUp

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