Барышевская судья, остановившая деятельность лицензии первого украинского лоукостера SkyUp, ушла в отставку

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Радио Свобода, об этом говорится на официальном сайте Высшего совета правосудия.

Как отмечает Радио Свобода, ранее на основании расследования программы "Схемы: коррупция в деталях" (совместный проект Радио Свобода и телеканала "UA Первый ") ГБР начало производство против судьи.

Ранее журналисты обнаружили, что иск, в результате которого судья Литвиненко принял решение, был фиктивным - жительница Барышевки, указанная истицей в постановлении суда, на самом деле не подавала его. Отдельно журналисты обратили внимание, что судья в принципе не могла принимать данное решение, поскольку оно не подпадает под юрисдикцию Барышевского районного суда. Не смог объяснить логику судьи Елены Литвиненко и председатель суда, о чем говорится в сюжете "Тайна барышевского суда".

Как передал Цензор.НЕТ 24 июня Государственное бюро расследований начало уголовное производство в отношении судьи Барышевского районного суда Елены Литвиненко на основании расследования "Схем".

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