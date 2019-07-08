"Циничная ложь", - собственник NewsOne Козак отрицает связь с российским "Промсвязьбанком". ДОКУМЕНТ

Позиция Козака опубликована на сайте телеканала NewsOne, информирует Цензор.НЕТ.

"Конечным бенефициаром и собственником телеканала NEWSONE не является ни одна кипрская компания, как это было подано генеральным прокурором. Я, Тарас Романович Козак, являюсь единственным собственником телеканала NEWSONE и владею 100% телеканала непосредственно", - утверждает нардеп.

Козак заявил, что утверждения генпрокурора об участии телеканала в террористической деятельности является безосновательным.

"Я рассматриваю его как искусственное создание оснований для применения санкций против телеканала NEWSONE и закрытия телеканала по политическим мотивам", - заявил Козак.

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Кроме того, Козак, заявил о своей уверенности в том, что "вопреки нынешней политической халатности украинского руководства, а также вопреки противодействию со стороны радикальных организаций, диалог между двумя странами будет установлен".

Козак также обнародовал выписку из государственного реестра, "в которой подтверждается мое единоличное участие в качестве владельца телеканала".

Ранее генпрокурор Юрий Луценко заявил, что конечным бенефициаром телеканала NewsOne является кипрская компания. Один из ее руководителей, гражданин республики Кипр, по словам Луценко, одновременно является соучредителем другой кипрской компании, которая является совладельцем российского ПАО "Промсвязьбанк".

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По его словам, "Промсвязьбанк" определен страной-агрессором как банк, через который осуществляется финансирование оборонного заказа Российской Федерации.

Источник Цензор.НЕТ в правоохранительных органах подтвердил информацию о связи телеканала NewsOne с российским "Промсвязьбанком" через кипрский офшор. Он озвучил название этого офшора - Bimersano services LTD.

По словам источника, через этот же офшор телеканал NewsOne связан с еще одним российским банком - "Возрождение".

Напомним, украинский телеканал из медиаимперии кума Путина, главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За життя" Виктора Медведчука NewsOne и пропагандистский государственный телеканал "Россия" анонсировали на 12 июля совместный телемарафон "Надо поговорить".

Позже телеканал отменил телемост с каналом Киселева "из-за прямых угроз".

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