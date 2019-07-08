Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
08.07.19 21:48

Ведущего грузинского телеканала Габунию, который назвал Путина "п#здой моржовой" отстранили от работы

Ведущего грузинского телеканала "Рустави-2" Георгия Габуния отстранили от работы на два месяца. 7 июля он в прямом эфире обратился к президенту России Владимиру Путину на русском языке, используя нецензурные слова.

путин

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Радио Свобода. 

Согласно решению руководства телеканала, ограничение распространяется также на все программы, которые готовит Габуния.

Также читайте: "Путин, п#зда ты моржовая, вонючий оккупант" - грузинское телевидение обратилось к Кремлю. ВИДЕО

После эфира, в котором ведущий обратился к российскому президенту, "Рустави-2" на несколько часов прекратил вещание. Перед зданием телеканала собрались люди, которые требовали увольнения гендиректора канала и ведущего. По словам руководства "Рустави-2", звучали радикальные призывы. Утром 8 июля телеканал вышел в эфир.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "У нас нет возможности работать, а журналисты находятся в опасности", - в Грузии канал приостановил вещание после матерного обращения к Путину

Президент Грузии Саломе Зурабишвили осудила "память провокационных и оскорбительных терминов в адрес главы соседнего государства". Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе раскритиковал программу в своем твиттере. Генеральный директор "Рустави-2" ранее заявлял, что считает недопустимой нецензурную лексику в эфире телеканала. При этом он отметил, что расценивает заявление премьер-министра страны как вмешательство в дела телеканала и попытку цензуры.

МИД России назвал слова грузинского ведущего "неприемлемыми выпадами" и "выходкой".

Читайте также: Депутаты Госдумы РФ хотят, чтобы журналиста, назвавшего Путина "п#здой моржовой", выдали России

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100