Ведущего грузинского телеканала Габунию, который назвал Путина "п#здой моржовой" отстранили от работы

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Радио Свобода.

Согласно решению руководства телеканала, ограничение распространяется также на все программы, которые готовит Габуния.

Также читайте: "Путин, п#зда ты моржовая, вонючий оккупант" - грузинское телевидение обратилось к Кремлю. ВИДЕО

После эфира, в котором ведущий обратился к российскому президенту, "Рустави-2" на несколько часов прекратил вещание. Перед зданием телеканала собрались люди, которые требовали увольнения гендиректора канала и ведущего. По словам руководства "Рустави-2", звучали радикальные призывы. Утром 8 июля телеканал вышел в эфир.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "У нас нет возможности работать, а журналисты находятся в опасности", - в Грузии канал приостановил вещание после матерного обращения к Путину

Президент Грузии Саломе Зурабишвили осудила "память провокационных и оскорбительных терминов в адрес главы соседнего государства". Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе раскритиковал программу в своем твиттере. Генеральный директор "Рустави-2" ранее заявлял, что считает недопустимой нецензурную лексику в эфире телеканала. При этом он отметил, что расценивает заявление премьер-министра страны как вмешательство в дела телеканала и попытку цензуры.

МИД России назвал слова грузинского ведущего "неприемлемыми выпадами" и "выходкой".

Читайте также: Депутаты Госдумы РФ хотят, чтобы журналиста, назвавшего Путина "п#здой моржовой", выдали России