Ведущего грузинского телеканала Габунию, который назвал Путина "п#здой моржовой" отстранили от работы

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Радио Свобода.
Согласно решению руководства телеканала, ограничение распространяется также на все программы, которые готовит Габуния.
После эфира, в котором ведущий обратился к российскому президенту, "Рустави-2" на несколько часов прекратил вещание. Перед зданием телеканала собрались люди, которые требовали увольнения гендиректора канала и ведущего. По словам руководства "Рустави-2", звучали радикальные призывы. Утром 8 июля телеканал вышел в эфир.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили осудила "память провокационных и оскорбительных терминов в адрес главы соседнего государства". Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе раскритиковал программу в своем твиттере. Генеральный директор "Рустави-2" ранее заявлял, что считает недопустимой нецензурную лексику в эфире телеканала. При этом он отметил, что расценивает заявление премьер-министра страны как вмешательство в дела телеканала и попытку цензуры.
МИД России назвал слова грузинского ведущего "неприемлемыми выпадами" и "выходкой".