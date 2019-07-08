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08.07.19 21:56

Депутат от Грузии Церетели переизбран президентом Парламентской ассамблеи ОБСЕ

Парламентская ассамблея ОБСЕ переизбрала депутата от Грузии Георгия Церетели на пост президента организации.

Депутат от Грузии Церетели переизбран президентом Парламентской ассамблеи ОБСЕ

Это произошло в понедельник в ходе заключительного пленарного заседания ХХVIII ежегодной сессии ПА ОБСЕ в Люксембурге, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Я буду заботиться об этой Ассамблее. Это наша обязанность - отвечать потребностям наших людей. Это важный груз, будь то разрешения конфликтов, терроризм, изменение климата и другие вопросы", - заявил после переизбрания Церетели.

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Также на сессии переизбраны вице-президенты ПА ОБСЕ - Виктор Пауль Добре (Румыния) и Азай Гулиев (Азербайджан). Еще одним вице-президентом стала Нилза де Сена из Португалии.

Кроме того, избрано руководство трех общих комитетов ПА ОБСЕ: комитет по политическим вопросам и безопасности возглавил Филиппо Лобмарди (Швейцария), комитет по экономическим вопросам, науке, технологии и окружающей среды - Софио Кацарава (Грузия), комитет по демократии, правам человека и гуманитарным вопросам - Кириакос Хаджияни (Кипр).

Председатель постоянной делегации Верховной Рады Украины в Парламентской ассамблее Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Артур Герасимов был единогласно четвертый раз избран заместителем председателя Комитета по экономическим вопросам, науке, технологии и окружающей среде.

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