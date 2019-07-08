Депутат от Грузии Церетели переизбран президентом Парламентской ассамблеи ОБСЕ

Это произошло в понедельник в ходе заключительного пленарного заседания ХХVIII ежегодной сессии ПА ОБСЕ в Люксембурге, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Я буду заботиться об этой Ассамблее. Это наша обязанность - отвечать потребностям наших людей. Это важный груз, будь то разрешения конфликтов, терроризм, изменение климата и другие вопросы", - заявил после переизбрания Церетели.
Также на сессии переизбраны вице-президенты ПА ОБСЕ - Виктор Пауль Добре (Румыния) и Азай Гулиев (Азербайджан). Еще одним вице-президентом стала Нилза де Сена из Португалии.
Кроме того, избрано руководство трех общих комитетов ПА ОБСЕ: комитет по политическим вопросам и безопасности возглавил Филиппо Лобмарди (Швейцария), комитет по экономическим вопросам, науке, технологии и окружающей среды - Софио Кацарава (Грузия), комитет по демократии, правам человека и гуманитарным вопросам - Кириакос Хаджияни (Кипр).
Председатель постоянной делегации Верховной Рады Украины в Парламентской ассамблее Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Артур Герасимов был единогласно четвертый раз избран заместителем председателя Комитета по экономическим вопросам, науке, технологии и окружающей среде.