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08.07.19 22:11

Схема незаконного сбыта контрафактных сигарет ликвидирована на Днепропетровщине. Изъято товаров стоимостью более 1,6 млн. грн.

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Днепропетровской области ликвидировали незаконную схему реализации контрафактных табачных изделий и изъяли большую партию товаров.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГФС. 

В рамках проведения операций "Акциз - 2019", "Сеть", "Рубеж", "Бастион" и расследования уголовного производства по ч.1 ст.204 УК Украины была установлена группа местных жителей, которые на протяжении 2019 года осуществляли массовое незаконное распространение контрафактных сигарет иностранного производства без марок акцизного налога, ввезенных на территорию Украины вне таможенного контроля.

Сбыт подакцизной продукции осуществлялся через сеть торговых павильонов (киосков), расположенных на территории одного из городов области, а также через специализированные сайты в сети Интернет и объявления в мессенджерах.

При этом в качестве складских помещений для хранения контрафакта фигуранты использовали гаражные боксы, расположенные в гаражных кооперативах города.

По результатам 14 санкционированных обысков, проведенных в местах хранения и сбыта подакцизных товаров, из незаконного оборота изъято и передано на ответственное хранение 48 тыс. 403 пачки контрафактных сигарет, стоимостью более 1,6 млн. грн. и 96 литров поддельного алкоголя стоимостью 9,6 тыс. грн.

Сейчас решается вопрос о наложении ареста на изъятые подакцизные товары.

Продолжается следствие".

Схема незаконного сбыта контрафактных сигарет ликвидирована на Днепропетровщине. Изъято товаров стоимостью более 1,6 млн. грн. 01
Схема незаконного сбыта контрафактных сигарет ликвидирована на Днепропетровщине. Изъято товаров стоимостью более 1,6 млн. грн. 02

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