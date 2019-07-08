"АБВ… Збройний конфлікт в термінах", - в МВОТ представили словарь терминов по агрессии РФ против Украины

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ведомства.

"МВОТ решило инициировать разработку пособия в помощь в работе как журналистов, общественных деятелей, так и государственных служащих и политиков. Украина исповедует европейские ценности, поэтому авторы пособия ориентировались на международное гуманитарное право, основанное на уважении к человеку.

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Пособие содержит разъяснения терминологической базы международного гуманитарного права, но также в него включена новая терминология по вооруженному конфликту и российской военной агрессии. Важно отметить, что изложенная в пособии терминология опирается на украинское законодательство, сформированное уже после 2014 года, и Международное гуманитарное право", - отметил глава МВОТ Вадим Черныш.

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