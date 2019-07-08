Суд "забраковал" ряд доказательств по делу Труханова

Доказательства признаны недопустимыми, так как вещи и документы не были арестованы должным образом. Об этом во время оглашения приговора заявил член коллегии судей Иван Корой, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Судами в уголовном производстве по большинству изъятых детективами НАБУ вещей и документов не решен вопрос об аресте имущества. Поэтому орган досудебного расследования не имел права получать изъятое имущество и использовать процессуальные документы, составленные по данному имуществу, в качестве доказательств в уголовном производстве. В связи с отсутствием арестов недопустимыми доказательствами являются вещи и документы, изъятые при проведении обысков", - сказал Корой.

Недопустимыми признаны, в частности, такие доказательства: "планшет, системный блок персонального компьютера, изъятый ​​в офисе ЧП "Брокбизнесконсалт", мобильный телефон, изъятый ​в кабинете заместителя городского главы Одессы Павла Вугельмана, а также системный блок и ноутбук, изъятые при обыске в департаменте коммунальной собственности Одесского горсовета", сказал судья.

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Коллегия судей также признала недопустимыми ряд других документов и доказательств, изъятых при обысках и предоставленных для судебного исследования. Это касается фигурантов производства: мэра Одессы Геннадия Труханова, депутата горсовета Василия Шкрябая, а также бывшего нардепа Александра Дубового, депутата Одесского облсовета Олега Бабенко и других.

Напомним, 13 февраля 2018 года детективы НАБУ и прокуроры САП сообщили о подозрении четырем чиновникам мэрии Одессы, в т.ч. и действующему мэру Геннадию Труханову, в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины.

14 февраля в аэропорту Борисполь детективы НАБУ и прокуроры САП задержали Одесского городского голову Геннадия Труханова и его заместителя Павла Вугельмана.

По версии следствия, указанные лица могут быть причастны к схеме, нанесшей ущерб местному бюджету Одессы. Так, в сентябре 2016 года мэрия Одессы приобрела здание, ранее входившее в целостный имущественный комплекс ГП "Завод "Краян", за 185 млн грн у частной структуры "Девелопмент Элит", которая в начале 2016 года сама приобрела этот комплекс на аукционе, организованном ликвидатором госпредприятия, за 11,5 млн грн.

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Уже 15 февраля Соломенский районный суд Киева отпустил мэра Одессы Геннадия Труханова на поруки народного депутата от Блока Петра Порошенко Дмитрия Голубова.