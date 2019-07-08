Расследование дел Майдана в областях фактически не осуществляется, - Горбатюк

Об этом в эфире программы "Нині вже" на Громадском сообщил руководитель Департамента специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк, информирует Цензор.НЕТ.

"Фактически, это расследование в областях на сегодняшний день не осуществляется. Большое количество уголовных производств закрыто и закрыто безосновательно", - отметил Горбатюк.

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Он также пояснил, что в полномочия Департамента спецрасследований входило изучение материалов этих производств и предоставление рекомендаций по ним.

"Именно с приходом на должность начальника Департамента того же Кизя уже фактически в течение последних полгода такая работа была заблокирована. То есть ни одно постановление, незаконное по нашему мнению, где были закрыты уголовные производства в областях, не было отменено, никакие рекомендации по расследованию этих уголовных производств не были выполнены и сейчас, в последнее время, нам вообще перестали давать для изучения эти уголовные производства", - подчеркнул Горбатюк.

Напомним, 1 февраля 2019 года генпрокурор Юрий Луценко заявил в телеэфире, что Генеральная прокуратура Украины завершила досудебное следствие в отношении виновных в расстреле людей на Майдане и готова передать дело в суд.

Адвокат семей Героев Небесной Сотни Евгения Закревская в ответ на это заявила, что Луценко лжет. По ее словам, еще не проведены все необходимые допросы, экспертизы и следственные эксперименты. Закревская предположила, что слова Луценко о завершении следствия говорят о его желании свернуть расследование. Подтвердил это заявление и Сергей Горбатюк.

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20 февраля Луценко сообщил, что следствие по тем, кто отдал преступные приказы, приведшие к убийствам и ранениям на Майдане, фактически завершено.