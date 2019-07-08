Климпуш-Цинцадзе хотела устроить политический скандал, а не попасть на саммит Украина-ЕС, - Гройсман о недопуске вице-премьера

"То, что произошло, на мой взгляд, имеет лишь одну причину. Вместо того, чтобы перезвонить мне и сказать, что есть какая-то техническая проблема, кого-то не пускают… Я предпринял бы меры, чтобы урегулировать эту проблему, если бы я о ней знал. Вместо этого вице-премьер-министр идет и устраивает скандал прямо на входе в Мариинский дворец. Как только она устраивает скандал, рядом случайно оказываются две камеры – "5 канала" и канала "Прямой", - сказал Гройсман в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Меня это приводит к мыслям, что было желание не принять участие в работе саммита, а было желание устроить политический скандал. Что и произошло. Автора этого скандала я знаю. Это Петр Алексеевич Порошенко, к огромному сожалению. Я с подобными шагами уже встречался. И все 2,5 года на должности премьер-министра время от времени такие подковерные, грязные, мелкие интриги направлялись в мой адрес", - заявил премьер.

При этом он отметил, что узнал о ситуации с недопуском Климпуш-Цинцадзе на саммит Украина-ЕС из интернета.

Между тем Гройсман добавил, что этот саммит – президентского уровня, и состав делегации формирует Офис президента Украины.

"Очевидно, что наряду с другими вице-премьерами могла быть и Иванна Климпуш-Цинцадзе. Но произошло то, что произошло", - сказал премьер-министр.

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее 8 июля вице-премьер министра Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванну Климпуш-Цинцадзе не пустили на саммит Украина-ЕС, проходящий в Мариинском дворце.