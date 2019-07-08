Апелляционный суд оставил под домашним арестом двух подозреваемых в избиении харьковского оператора Макарюка

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на портал "Судова влада України".

Напомним, 7 июня вечером на территории ТЦ "Барабашово" произошла массовая драка с участием представителей "Национального корпуса" и ветеранов АТО. Больше всех пострадал оператор местного телеканала Вадим Макарюк: камера разбита, сам он до сих пор находится в реанимации. 13 июня суд отправил подозреваемого в избиении оператора под круглосуточный домашний арест с применением электронного средства контроля. Позже такую же меру пресечения избрали еще двум подозреваемым.

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