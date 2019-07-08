Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
08.07.19 23:42

Апелляционный суд оставил под домашним арестом двух подозреваемых в избиении харьковского оператора Макарюка

Коллегия судей 8 июля отказала в удовлетворении апелляционных жалоб прокурора и подозреваемых Ильи Алешкина и Олега Радченко, поданных на решения следственного судьи Киевского райсуда Харькова об избрании меры пресечения.

вадим,макарюк

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на портал "Судова влада України".

Напомним, 7 июня вечером на территории ТЦ "Барабашово" произошла массовая драка с участием представителей "Национального корпуса" и ветеранов АТО. Больше всех пострадал оператор местного телеканала Вадим Макарюк: камера разбита, сам он до сих пор находится в реанимации. 13 июня суд отправил подозреваемого в избиении оператора под круглосуточный домашний арест с применением электронного средства контроля. Позже такую же меру пресечения избрали еще двум подозреваемым.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": ГБР расследует ДТП в Харькове с участием полицейского, где погибли два человека. ФОТОрепортаж

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100