На Донбассе участились случаи подрывов людей и техники вне пределов ведения боевых действий, - штаб ООС

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.

В сообщении отмечается: "В частности, от взрыва НВУ в районе населенного пункта Новотроицкое пострадал гражданин Украины 1995 г.р. Пострадавшему оказана медицинская помощь и он эвакуирован в больницу им. И. Мечникова в Днепр.

Кроме того, во время перемещения в районе населенного пункта Майорск при срабатывании неустановленных взрывных устройств получили повреждения БТР-70 и военный грузовик КрАЗ. Один военнослужащий получил термические ожоги. В тяжелом состоянии он доставлен в лечебное учреждение. Ему оказывается необходимая медицинская помощь.

В районе Новобахмутовки, во время следования на грузовом автомобиле КАМАЗ, из-за детонации неизвестного взрывного устройства получили травмы двое военнослужащих Национальной Гвардии Украины из состава Объединенных сил. Пострадавшие госпитализированы.

Командование Объединенных сил напоминает о соблюдении мер минной безопасности, обязательных для гражданских лиц и военнослужащих при перемещении пешком или автомобильным транспортом в районах ведения боевых действий и вне их.

Напоминаем, что в земле до сих пор могут быть не сдетонировавшим боеприпасы, или другие заранее не обнаружены взрывные устройства, которые могут вызвать опасность для жизни и здоровья. Пользуйтесь исключительно проверенными путями сообщения. Обо всех подозрительных предметах, сообщайте представителям ООС".

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