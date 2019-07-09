Чалый: Подготовка встречи Зеленского и Трампа завершится в августе-сентябре

Об этом заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в США Валерий Чалый, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы работаем над этим. На этой неделе, вы увидите, приедут (в Вашингтон. - Ред.) представители президента Зеленского, и мы совместно будем здесь работать, чтобы определить и дату визита, и наполнить его содержанием. Я думаю, это вопрос следующих месяцев", - рассказал дипломат. На вопрос журналистки он добавил, что "в августе-сентябре визит должен быть полностью подготовлен".

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Чалый решительно опроверг предположение, звучавшие в последнее время в Украине: мол, США ждут, а президент "не едет, потому что не может найти времени".

"Ни президенту Зеленскому, ни Украине, ни Соединенным Штатам не нужна картинка, просто картинка двух президентов. Они между собой найдут химию. Они уже в телефонных разговорах между собой нашли эту химию отношений. Другое дело - каким будет содержание", - заявил посол.

Дипломат добавил, что в посольстве Украины осуществляется интенсивная работа по подготовке содержания встречи двух президентов.

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