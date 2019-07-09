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09.07.19 00:32

Зеленский пожаловался на клонов партии "Слуга народа" и призвал избирателей быть внимательными

Президент Владимир Зеленский посоветовал избирателям быть более внимательными, чтобы не проголосовать на парламентских выборах за кандидата-клона, который выдает себя за выдвиженца от партии "Слуга народа".

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Об этом он сказал на брифинге в понедельник после саммита Украина-ЕС, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на  "Интерфакс-Украина".

Президент прокомментировал ситуацию с кандидатами в народные депутаты, которые используют названия организаций, похожие или созвучные с партией "Слуга народа" на выборах Рады.

"Я понимаю, для чего это делается. Очень много копий партии "Слуга народа", очень много такого в мажоритарных округах. Знаю, что партия обращалась в суд и ЦИК, но решения никакого нет", - сказал он.

Зеленский отметил, что не будет влиять на ЦИК и суды в этом вопросе, но очень хотел бы, чтобы люди, когда будут выбирать ту или иную партию, особенно внимательно подошли к этому вопросу.

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