Россия содержит ПА ОБСЕ, а там себя по-хамски по отношению к нам ведут, - спикер Госдумы Володин

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает сайт Госдумы.



По его словам, европейские парламентарии приняли "недружескую" по отношению к России резолюцию.



"Мы платим в бюджет Парламентской ассамблеи ОБСЕ более €200 тыс., Грузия – €1,5 тыс. Но при этом нарушают все нормы, правила, регламенты. Откуда такое поведение? Практически Россия содержит весь этот институт, а при этом так себя по‑хамски ведут. Мы против этого", – сказал Володин.

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8 июля в Люксембурге ПА ОБСЕ приняла ряд резолюций, среди которых – "Милитаризация Российской Федерацией временно оккупированных Автономной Республики Крым и города Севастополя, Украина, Черного и Азовского морей". Декларацию поддержали 94 голосами, против голосовало 11 членов ассамблеи при 11 воздержавшихся.



В документе осуждается "растущая милитаризация Российской Федерацией Азовского моря, Керченского пролива и Черного моря", "неспровоцированный акт вооруженной агрессии и неоправданное несоразмерное применение военной силы со стороны Российской Федерации против украинских судов и членов их экипажей в нейтральных международных водах Черного моря вблизи Керченского пролива 25 ноября 2018 года". Россию также призвали обеспечить свободу прохода судов через Азовское море и Керченский пролив в соответствии с нормами международного права.

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