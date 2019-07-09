Зеленский предложил Кабмину увеличить срок пребывания пенсинеров-переселенцев на оккупированных территориях с 2 месяцев до 1 года

Президент предложил увеличить срок с 59 дней до 1 года, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Новости Донбасса.

"Давайте расширим возможность людям быть людьми. Мы предложили срок в 1 год. Хотя я очень надеюсь, что через год у нас не будет этой войны", - подчеркнул Зеленский.

Также Зеленский предложил упростить процедуру провоза товаров через линию соприкосновения на неподконтрольную территорию Донбасса.

"Тут у нас очень простое предложение: нужно, чтобы у нас был перечень продуктов, которые нельзя провозить, а не наоборот", - сказал глава государства.

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