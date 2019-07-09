Враг за сутки 17 раз атаковал позиции ОС: потерь среди украинских воинов нет, уничтожены двое и ранены трое террористов, - штаб

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

По данным штаба, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник 12 раз обстрелял позиции Объединенных сил:

- трижды вблизи Водяного - из артиллерийских систем калибра 122 мм, гранатометов различных систем, вооружения БМП и стрелкового оружия;

- два раза вблизи Лебединского - из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

- трижды неподалеку от Марьинки - из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

- окраины Красногоровки - из крупнокалиберного пулемета;

- в районе населенного пункта Пищевик - из миномета калибра 82 мм и автоматического гранатомета;

- вблизи Чермалыка - из станкового противотанкового гранатомета;

- вблизи Богдановки - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции украинских защитников были обстреляны 5 раз:

- трижды вблизи Новолуганского - из минометов калибра 82 мм;

- вблизи Пивденного - из миномета калибра 120 мм;

- неподалеку от Майорска - из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.

"В результате вражеских обстрелов потерь с нашей стороны не зафиксировано. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ из вооружения, не противоречащего минским договоренностям", - сказано в сообщении.

По данным разведки 8 июля двое оккупантов уничтожены и трое ранены.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Донбассе участились случаи подрывов людей и техники вне пределов ведения боевых действий, - штаб ООС

С начала текущих суток враг один раз обстрелял позиции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг осуществил один обстрел позиций украинских защитников вблизи Широкино из стрелкового оружия.

"Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня", - добавили в пресс-центре ОС.



