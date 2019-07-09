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09.07.19 07:43

Личный обыск и досмотр мобильных телефонов: оккупанты в Горловке устроили "тотальную проверку" местных жителей, - ИС

В течение последней недели оккупанты в Горловке устроили тотальную проверку местных жителей.

Личный обыск и досмотр мобильных телефонов: оккупанты в Горловке устроили "тотальную проверку" местных жителей, - ИС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении группы "Информационное Сопротивление".

Так, по оперативным данным ИС, в течение последней недели оккупационная администрация подряд несколько раз проводила "фильтрационно-заградительные" мероприятия в Горловке и окрестностях со сплошной проверкой документов, транспортных средств и "тотальной проверкой" отдельных районах города, вплоть до личного обыска, проверки документов и мобильных устройств связи у прохожих.

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Отмечается, что к мероприятиям привлекались как силы и средства местной "полиции", так и боевики различных военизированных формирований типа "военной комендатуры".

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