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09.07.19 08:02

ВККСУ рекомендовала Высшему совету правосудия уволить 23 судьи из Крыма, а также Луганской и Донецкой областей. СПИСОК

ВККС рекомендовала Высшему совету правосудия уволить с должностей 23 судьи в связи с их отказом от квалифоценивания на соответствие должности.

вккс

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ВККСУ.

"Комиссия рекомендует Высшему совету правосудия уволить 23 судьи", - сказано в сообщении.

Как отмечается, ВККСУ рассматривала вопрос в отношении 25 судей из Луганской, Донецкой областей и Крыма о внесении в ВСП представления с рекомендацией об увольнении с должности.

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Вместе с тем, Комиссия отложила рассмотрение вопроса относительно двух судей. Однако в отношении остальных 23 судей ВККС приняла решение внести в ВСП представление с рекомендацией об увольнении в связи с отказом от квалифоценивания на соответствие занимаемой должности.

ВККСУ рекомендовала Высшему совету правосудия уволить 23 судьи из Крыма, а также Луганской и Донецкой областей 01
ВККСУ рекомендовала Высшему совету правосудия уволить 23 судьи из Крыма, а также Луганской и Донецкой областей 02
ВККСУ рекомендовала Высшему совету правосудия уволить 23 судьи из Крыма, а также Луганской и Донецкой областей 03

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