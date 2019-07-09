Порошенко об итогах саммита Украина-ЕС: Сенсации не произошло, в декларации не указаны "Азовские санкции" и вопрос "Северного потока-2"

Об этом пятый президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" заявил в эфире телеканала "Украина", комментируя ход и документы, подписанные по итогам переговоров, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

"Положительным является тот факт, что саммит состоялся. Потому что было много предложений, чтобы саммит проводить в декабре или в феврале следующего года. Но я категорически не допускаю того, чтобы мы позволяли в отношениях Украины - Евросоюз большие перерывы", - констатировал Порошенко.

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Он отметил, что на саммите подписаны документы, которые разрабатывались его командой еще год-два назад. "Позиции по развитию причерноморского побережья, приазовского побережья, позиции поддержки децентрализации очень важны для текущей работы. Положительно и то, что одобренная четкая позиция поддержки Украины в войне против страны-агрессора, против Российской Федерации. Мне приятно, что мы продолжили ту линию, которая была предложена мной год назад. Речь идет о следующих после плана "Восточного партнерства" шагах "Четырех союзов", - подчеркнул Порошенко.

"Это союз таможенный, союз энергетический, шенгенский и цифровой. Что они дают простым людям? Цифровой союз дает бесплатный роуминг во всех странах Евросоюза. А это вместе с безвиком чрезвычайно важно. Союз энергетический - это энергетическая безопасность нашего государства. Союз таможенный и Шенгенский дают свободу передвижения для граждан и товаров", - пояснил лидер партии "Европейская Солидарность".

Но не удалось достичь ключевых договоренностей, отметил Порошенко. "Первое, что не удалось сделать - это определить пути углубления санкций. Было заявление по морякам. Но мы подготовили "Азовский пакет" санкций. Если Путин не освобождает моряков - должна быть соответствующая реакция Евросоюза и соответствующее наказание. Санкции - это не инструменты наказания. Это инструменты давления по обязательствам по выполнению решений арбитража по украинским морякам, которые были выиграны в соответствии с моими директивами", - напомнил Порошенко.

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Он также отметил отсутствие в итоговом документе позиции по строительству "Северного потока-2". "Не удалось также добиться, чтобы в итоговую декларацию были вставлены вопросы "Северного потока - 2". А к концу 2019 года остается все меньше времени", - отметил Петр Порошенко.

Лидер "Европейской Солидарности" также пояснил, что для реализации инициативы "Четырех союзов" нужно иметь не декларативные заявления, а дорожную пошаговую карту.

"Мы готовы помогать Украине, мы - государственники, и ни в коем случае для нас позиция "Чем хуже, тем лучше" не может быть приемлемой. Программа, которая предусматривает кооперацию с ЕС, требует кропотливой фактически круглосуточной работы, к которой я призываю и парламент, и правительство и президента. Тот факт, что мы сегодня опять не выступаем единой командой, является плохой услугой Украине, команда которой должна восприниматься так, как воспринималась наша делегация в ПАСЕ", - убежден Петр Порошенко.