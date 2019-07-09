В Азовское море вошел российский противолодочный корабль "Ейск"

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Український мілітарний портал".

Вчера он прошел арку моста близ Керчи в направлении Азовского моря.

На Черном море он приписан к Новороссийской военно-морской базе Черноморского флота ВМФ России и входит в состав 181-го дивизиона малых противолодочных кораблей 184-й бригады охраны водного района.

Кроме него у этой части есть в строю еще два МПК проекта 1124М - "Поворино" (053) и "Касимов" (055).

МПК "Ейск" (054) проекта 1124М был спущен на воду 12 апреля 1989 г. на предприятии "Ленинская Кузница" (современное название - "Кузня на Рыбальском") и уже 28 февраля 1990 г. вошел в состав 181-го дивизиона малых противолодочных кораблей 184 -й бригады охраны водного района Черноморского флота ВМФ СССР с базированием в городе Поти в Грузии как МПК-217.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия 2 года блокировала в Керченском проливе более 1200 судов, идущих в украинские порты, - Генштаб

После распада СССР тогдашним командованием Черноморского флота ВМФ СССР было принято решение перебазировать корабль в Севастополь, куда он перешел в ночь с 31 декабря 1991 г. на 1 января 1992 г..

С созданием в 90-х Новороссийской ВМБ Черноморского флота МПК-217 в составе части был перебазирован в Новороссийск и под распределение флота не подпадал.

В 1999 году МПК-217 был переименован в "Ейск".

В 2017 году он прошел доковый ремонт на захваченном 13 судоремонтном заводе в Севастополе.