Зеленский о возможном спецстатусе для русского языка на Донбассе: Если у дончан будет специальная просьба, я не вижу никакой проблемы. ВИДЕО

По мнению главы государства, никакой языковой проблемы в действительности не существует. Такое заявление сделал в понедельник, 8 июля, во время пешей прогулки после саммита Украина-ЕС, передает Цензор.НЕТ.

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"Я думаю, что мы когда-то прекратим войну. И предоставить людям возможность говорить на русском языке в Донецке, если они хотят, а что тут за проблема? У нас в целом этой проблемы нет. Такая информационная была война, что нельзя говорить по-русски. Я думаю, вы понимаете, что можно говорить, как вы хотите... Я президент, я с вами говорю, как хочу, правильно? Если будет у дончан специальная просьба, что для них важно, чтобы они могли документы заполнять, например, на русском языке, я не вижу никакой проблемы", - сказал Зеленский.

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