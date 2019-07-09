В парламенте Грузии и вокруг него развернули подразделения спецназа

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал "Рустави-2".

"Полицейские подразделения развернули в здании парламента Грузии и вблизи на проспекте Руставели. Представителей Департамента специальных назначений развернули в четырех кварталах", - говорится в сообщении.

Мобилизация полицейских произошла и в регионах. Участники протестной акции с требованием отставки главы МВД страны Георгия Гахарии отказываются изменить свои планы и заявляют о продолжении мирной борьбы.

В 6 часов утра они сумели пройти на проспект Руставели. Их требования неизменны - отставка Гахарии, который "должен понести политическую ответственность" за кровавый разгон 20 июня народного протеста против посещения парламента страны одиозными российскими политиками, поддерживающими оккупацию грузинских территорий.

Напомним, протесты в Тбилиси начались после того, как российский депутат Сергей Гаврилов сел в кресло председателя парламента Грузии во время сессии Межпарламентской Ассамблеи Православия.

Оппозиция требует отправить в отставку трех высокопоставленных чиновников - председателя парламента Ираклия Кобахидзе, главы МВД Георгия Гахария и главы СГБ Вахтанга Гомелаури.

После первой акции, завершившийся задержанием 305 демонстрантов и госпитализаций более 200 человек, пострадавших при разгоне, власти согласились выполнить одно из требований протестующих. Днем 21 июня "Грузинская мечта" объявила об отставке главы парламента Ираклия Кобахидзе. Вслед за ним от депутатского мандата отказался представитель "Грузинской мечты" Закария Куцнашвили, который отвечал за организацию сессии Генассамблеи МАП.

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