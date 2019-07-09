Страна не может существовать без закона о референдуме. Как общенациональном, так и местном, - Рахманин

Об этом он завил в интервью Цензор.НЕТ.

"Такой закон нужен, чтобы меньше неоправданно спекулировали касательно общенациональных референдумов. Потому что это опасные спекуляции. С другой стороны, та же децентрализация дала определенный толчок к самоуправлению, повышению гражданской активности. И закон о местном референдуме перевел бы эту инициативу в практическую плоскость", - отметил журналист.

"Гражданам в регионах надо дать возможность определять свое будущее в рамках своей компетенции. Это, конечно, не касается стратегически важных вещей, по которым должен быть примат исключительно государства. А вот как обустраивать свою местную жизнь, граждане должны решать сами - и для этого им нужна законодательная база. Такой нормативной базой должны быть решения, выносящиеся на местный референдум. Поэтому закон о местном референдуме тоже должен быть", - подчеркнул Рахманин.

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Полный текст интервью с Сергеем Рахманином "Я не нашел в списке "Голоса" людей, аффилированных с Пинчуком, Фридманом, с кем-либо еще" читайте ЗДЕСЬ.