В "Укрзализныце" обнаружили хищения на 7 млн ​​грн

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци", передает Цензор.НЕТ.

"Проверкой установлено, что при закупке передвижного дробильно-сортировочного комплекса было безосновательно завышены его стоимость более чем на 7млн гривен", - сообщили в компании.

Кроме этого, в "Укрзализныце" обнаружили, что на предприятие поставили оборудование плохого качества на общую сумму 16 млн гривен. В частности, согласно документам, оборудование должно быть украинского производства, зато по факту были поставлены дешевле китайские аналоги.

"Материалы проверки были переданы в Государственное бюро расследований, где открыто уголовное производство по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенные в особо крупных размерах или организованной группой)", - добавили в "Укрзализныце".

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