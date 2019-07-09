"Пара жуликов "от Зеленского" приходили. Я их быстро послал", - гендиректор аэропорта "Борисполь" Рябикин

Об этом он рассказал в интервью для "ЛІГА.net", информирует Цензор.НЕТ.

На вопрос, связывались ли уже с ним "от Зеленского", Рябикин ответил, что "пара жуликов "от Зеленского" приходила. Я их быстро послал. Это явные жулики, точно не имеющие отношения к команде президента. Такая волна всегда появляется с новой властью".

"Будет давление – придется опять уйти в публичную плоскость, в политику. Пока ничего такого нет. Посмотрим, что будет в сентябре, когда уже должно сформироваться правительство", - отмечает гендиректор.

"Основная проблема здесь в том, что монополия любой ценой хочет сохранить свое положение. У нас есть потребность в расширении площадей общественного питания и в меньшей степени – торговых. Но делается все, чтобы ни один новый конкурс не состоялся. (Это делают. - Ред.) ФГИ, МИУ, кто угодно, в интересах монополии. Ведь любой другой игрок будет для нее конкурентом. Монополию не интересует пассажир, качество обслуживания. Она собирает деньги с пассажиропотока", - заявил Рябикин

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