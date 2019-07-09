До 2023 года мы должны соответствовать всем критериям для подачи заявки в ЕС, - Порошенко

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской Солидарности", об этом пятый президент Украины, лидер партии Петр Порошенко заявил в эфире телеканала "Украина", комментируя итоги саммита "Украина-ЕС".

"Мы предложили, чтобы ЕС ввел так называемый скрининг законодательства. Это означает, что к 2023 году, ко времени, когда по программе "Европейской Солидарности" мы должны отвечать всем критериям для подачи заявки о членстве в ЕС, мы должны адаптировать наше законодательство, создать дорожную карту подготовки Украины к вступлению в ЕС. К сожалению, сегодня этого не произошло", - констатировал Порошенко.

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Он также напомнил, что в течение 5 лет пребывания на посту президента Украины ему удалось наладить максимально эффективные, дружеские отношения с руководством ЕС, в частности с президентом Европейского Совета Дональдом Туском. Эти взаимоотношения позволяли Украине достигать больших результатов в чрезвычайно сложных геополитических обстоятельствах, подчеркнул Порошенко.

"Туск является давним другом Украины. И я могу отметить, что 5 лет моего пребывания на посту президента и 5 лет пребывания господина Туска - это беспрецедентно высокий и доверительный уровень отношений между руководством Евросоюза и руководством Украины. Мы все вспоминаем выступление господина Туска на украинском языке в Верховной Раде Украины. Могу привести еще один пример, когда на саммите "Восточного партнерства" прекратилось действие макрофинансовой помощи, и только позиция Туска и Юнкера позволила нам получить еще один миллиард евро. Без этого миллиарда финансовое положение страны было бы значительно хуже", - напомнил Порошенко.

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