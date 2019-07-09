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09.07.19 12:05

ГБР проводит обыски в управлении ГФС на Волыни по делу об ущербе государству на 190 млн

ГБР, ГПУ и полиция проводят обыски в Главном управлении Государственной фискальной службы в Волынской области по делу о нанесении ущерба государству на 190 млн гривен.

ГБР проводит обыски в управлении ГФС на Волыни по делу об ущербе государству на 190 млн

Об этом в Facebook написала первый заместитель директора Государственного бюро расследований Ольга Варченко, передает Цензор.НЕТ.

Она сообщила, что правоохранители сейчас проводят обыски в Волынском управлении ГФС.

"Ситуация такая: следователи разоблачили противоправную схему, в которой принимали непосредственное участие сотрудники ГФС. Собственно говоря, они покрывали деятельность теневого рынка по торговле налоговыми кредитами и получали за такие "услуги" свой процент. В чем заключается схема: предприятие-импортер завозило в Украину транспортные средства и после их растаможивания продавало их конечному потребителю. Впоследствии эти ТС перепродавали другим клиентам по поддельным документам", - написала замдиректора ГБР.

Эти финансовые операции были "транзитными", то есть проводились специально с целью дальнейшей перепродажи импортного НДС предприятиям реального сектора экономики.

В итоге эти предприятия-покупатели безосновательно получали суммы налогового кредита и уклонялись от уплаты налогов.

По предварительным подсчетам деятельность этой транзитно-конвертационной группы при содействии волынских налоговиков нанесла ущерб государству на 190 млн гривен.

Обыски проводятся в рамках этого уголовного производства.

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ГБР проводит обыски в управлении ГФС на Волыни по делу об ущербе государству на 190 млн 01

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