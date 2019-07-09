69% населения Украины поддерживают вступление в Евросоюз, - опрос

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом свидетельствуют представленные директором ООО "Центр стратегического развития территорий" Андреем Орловым на пресс-конференции в Киеве результаты социологического опроса.

"Главнейший вопрос - это отношение украинцев к вступлению в ЕС. На сегодняшний день 69% населения Украины поддерживают вступление в ЕС, 13% против этого и 18% не смогли определить свою позицию по этому вопросу", - заявил он.

По словам Орлова, наибольшая поддержка вступления в ЕС - на западе Украины, тогда как на Донбассе она значительно меньше (48%).

Он отметил, что с 2012 года по настоящее время поддержка вступления в ЕС выросла на 27%. "За последние два года также есть динамика роста поддержки вступления в ЕС", - добавил Орлов.

Кроме того, по данным опроса, 64% украинцев считают, что приоритетным направлением внешней политики Украины должно быть налаживание отношений с Евросоюзом. 8% респондентов считают, что нужно налаживать отношения с Россией, с США - 6%, с другими странами СНГ - 4%

Всеукраинское социологическое исследование было проведено Центром стратегического развития территорий с 14 по 30 мая. В нем приняли участие 2 тыс. 116 респондентов. Погрешность выборки не превышает 2,17%.

Напомним, что ранее Фонд "Демократические инициативы" им.Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова опубликовал результаты социологического исследования, согласно которым "мир любой ценой" не поддерживают избиратели ни одной из партии.

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