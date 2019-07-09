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09.07.19 12:19

Государство выставило на продажу Центральный автовокзал и 5 киевских автостанций

Фонд государственного имущества выставил на продажу государственный пакет (99,9%) акций АО "Киевпассервис" со стартовой ценой 195,9 млн грн.

автовокзал

Об этом сообщил и.о. главы Фонда государственного имущества Виталий Трубаров на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Это объект малой приватизации, соответственно аукцион состоится в системе ProZorro. Продажи 14 августа 2019 года", - сообщил Трубаров.

В собственности АО "Киевпассервис" находится шесть автостанций в городе Киеве: АС Подол, АС Дарница, АС Полесье, Центральный автовокзал, АС Южная, АС Дачная и 18 автостанций в Киевской области.

"Инвестор обязан сохранять работу автостанций, погасить в течение шести месяцев задолженность по заработной плате, не допустить увольнения работников и выполнять коллективный договор", - добавил Трубаров.

Государство выставило на продажу Центральный автовокзал и 5 киевских автостанций 01

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