62% украинцев поддерживают вступление Украины в НАТО, - опрос

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом свидетельствуют представленные директором ООО "Центр стратегического развития территорий" Андреем Орловым на пресс-конференции в Киеве результаты социологического опроса.

"62% украинцев поддерживают вступление в НАТО, 21% респондентов не поддерживают такую политику", - сказал он.

По словам Орлова, на западе Украины полностью поддерживают вступление в НАТО 76% респондентов, на Донбассе - 37%.

На севере количество сторонников вступления в Североатлантический альянс составляет 66%, на юге - 55%. В целом, как отметил социолог, с 2012 года в Украине на 46% увеличилось количество сторонников вступления государства в НАТО.

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"57% украинцев считают членство в НАТО основной гарантией национальной безопасности Украины. То есть это приоритет для Украины, который гарантирует безопасность. 8% населения Украины считают, что таким гарантом безопасности может быть военный союз с РФ и другими странами СНГ, и 17% респондентов говорят, что гарантией нацбезопасности может быть внеблоковый статус", - сообщил Орлов.

Он отметил, что 70% жителей западных областей видят в НАТО гарантию безопасности Украины, на Донбассе так считают 40%.

Всеукраинское социологическое исследование было проведено Центром стратегического развития территорий с 14 по 30 мая. В нем приняли участие 2 тыс. 116 респондентов. Погрешность выборки не превышает 2,17%.