Нацсовет по ТРВ обратится в Антимонопольный комитет по вопросам создания "информационного холдинга" на базе NewsOne, ZIK и "112 Украина"

"Очень много вопросов возникает относительно телеканалов ZIK и группы компаний, вещающих по программной концепции "112 Украина". Нас также очень волнует этот вопрос. В частности, относительно создания так называемого "информационного холдинга". Документы о переоформлении собственника этого телеканала в Нацсовет еще не поступили", - подчеркнула Фещук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Она также напомнила, что в соответствии с законом о телерадиовещании, у вещателя есть 35 дней на оформление таких документов.

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"Как только мы получим эти документы, мы обратимся в Антимонопольный комитет относительно того, получали ли соответствующие юрлица разрешение на концентрацию, а также подпадают ли такие действия под требования антимонопольного законодательства", - подчеркнула замглавы Нацсовета.

По ее словам, госрегулятор также может обратиться в НАПК, поскольку в СМИ "называются существенные суммы по покупке телеканала ZIK новым владельцем и это лицо является связанным с другими собственниками информканалов", и Нацсовет считает необходимым провесить проверку данных фактов соответствующими органами.

Фещук также сообщила, что Нацсовет участвует в более чем 30 судебных исках по отношению к группе телеканалов, вещающих по программной концепции "112 Украина".

14 июня стало известно, что телеканал ZIK купил соратник Медведчука Тарас Козак, нардеп от "Оппозиционного блока". Козак также является владельцем телеканалов NewsOne и "112 Украина".

Он объединил три свои информационные телеканала - "112 Украина", NewsOne и ZIK - в медиахолдинг "Новости", который возглавил Алексей Семенов (бывший руководитель телеканалов "112 Украина", NewsOne и Прямого канала).

Сразу после известия о продаже ZIK с канала уволились журналисты Кипиани, Недзельский, Рахманин, Даниленко и ряд других. Также телеканал покинул глава медиахолдинга ZIK Игорь Туркевич.

Партия "Народный фронт" потребовала созвать в связи со сменой собственника телеканала заседание СНБО.

В Администрации президента 19 июня состоялась встреча с бывшими работниками телеканала ZIK, которые уволились из канала после его покупки Козаком.

Народный депутат Егор Соболев обратился к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой запретить в Украине телеканалы, скупленные агентом Кремля Виктором Медведчуком.