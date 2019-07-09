Голосов для принятия решения по закону о люстрации как не было раньше, так нет и сейчас, - экс-глава КС Шевчук

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил в интервью "Главкому" бывший глава КСУ Станислав Шевчук.



По его словам, на заседании 4 июля присутствовало нужное для кворума число судей.



"Но необходимого количества голосов для принятия решения как не было раньше, так нет и сейчас… Это непростое дело, у него очень серьезный политический и общественный резонанс. Основная причина – это отсутствие 10 голосов за тот проект, который предлагается судьями-докладчиками… Если не принимается решение, то значит, нет 10. Я почувствовал на себе огромную политизацию вокруг этого вопроса. Когда я как председатель суда ставил в этом году вопрос люстрации к рассмотрению, то журналисты и активисты начали говорить, что лично я хочу отменить люстрацию. Но это преувеличение, потому что председатель суда ставит вопросы, которые ему приносят судьи-докладчики", - заявил Шевчук.

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Отвечая на вопрос, что сейчас мешает компромиссу между судьями по закону о люстрации, экс-глава КСУ сказал: "Политизация. Идет борьба не юридических, а политических концепций: мы видим, куда склоняется общественное мнение или определенная политическая сила".



"В деле о люстрации есть несколько позиций судей. Одни считают, что закон конституционный, ведь произошла узурпация власти [беглым экс-презиеднтом] Виктором Януковичем. С другой стороны, есть аргументы, такие как вывод Венецианской комиссии по поводу стандартов люстрации, и есть определенные моменты неконституционности в этом законе. Например, это индивидуальность наказания, пропорциональность наказания, отсутствие независимого люстрационного органа и гарантии судебного разбирательства в отношении лиц, которые были уволены в результате люстрации", - подчеркнул Шевчук.