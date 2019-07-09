Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
09.07.19 13:40

Североатлантический совет НАТО перенес визит в Украину на осень, - Климпуш-Цинцадзе

Из-за парламентских выборов визит Североатлантического совета НАТО в Украину, запланированный на июль, перенесен на осень.

Североатлантический совет НАТО перенес визит в Украину на осень, - Климпуш-Цинцадзе

Об этом заявила вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украину".

"Североатлантический совет должен был приехать 9-10 июля. В связи с нашими выборами (внеочередными выборами народных депутатов 21 июля. - Ред.), они приняли решение перенести приезд на более поздний срок. Скорее всего, это произойдет в октябре", - сказала Климпуш-Цинцадзе.

При этом она отметила, что окончательная дата визита пока не определена.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": 62% украинцев поддерживают вступление Украины в НАТО, - опрос

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100