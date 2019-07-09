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09.07.19 13:42

Верховный Суд разрешил указывать в трудовом договоре зарплату в иностранной валюте

Верховный Суд в составе коллегии судей Третьей судебной палаты Кассационного гражданского суда, рассмотрев дело № 761/21776/16-ц, установил, что в трудовом договоре стороны могут определить размер заработной платы в гривне с указанием эквивалента суммы в иностранной валюте. Это не противоречит статьям 192, 533 ГК Украины.

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Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Юрлига.

В постановлении от 26 июня разъяснено, что закон предусматривает обязательность осуществления платежей на территории Украины в национальной валюте, однако не содержит запрета на использование в расчетах размера денежных обязательств иностранной валюты или других расчетных величин.

В рассматриваемом деле трудовой договор в первой редакции (которую компания признает), предусматривает применение обменного курса евро на день платежа при определении размера заработной платы, подлежащей выплате в гривне, в связи с чем заработная плата заместителя директора общества должна была отвечать по размеру эквиваленту 7 872 евро 05 евроцентов в гривне на дату выплаты.

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ВС считает безосновательными доводы кассационной жалобы о том, что выполнение положений дополнительного соглашения побуждает компанию нарушать Налоговый кодекс и обязывает платить штрафные санкции, поскольку алгоритм начисления зарплаты заместителю директора после заключения дополнительного соглашения не изменился - в течение всего периода трудовых отношений между сторонами при определении размера зарплаты, выплачиваемой в гривне, подлежал применению обменный курс евро на день платежа.

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