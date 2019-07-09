СБУ пресекла масштабную схему финансирования луганских террористов с оборотом свыше 60 млн

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Оперативники спецслужбы установили, что на временно оккупированной части области действует финансовое учреждение, которое обеспечивало незаконное движение средств на подконтрольную украинской власти территорию и в обратном направлении. В Луганске финансовый центр имеет десять отделений и разветвленную сеть платежных терминалов. Злоумышленники совершали операции через интернет-банкинг и перевозили наличные курьерами через линию разграничения.

"Сотрудники СБ Украины задокументировали, что в трех банковских учреждениях на подконтрольной украинской власти территории организаторы сделки открыли несколько десятков счетов на подставных лиц, доступ к которым имели через интернет-сервисы. По данным Государственной службы финансового мониторинга, общий объем средств нелегального финансового учреждения, который переведен только через национальную платежную систему, превысил шестьдесят миллионов гривен. Из полученных за предоставление "услуг" денег дельцы ежеквартально платили налоги в так называемый "бюджет ЛНР", - указано в сообщении.

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В рамках открытого уголовного производства сотрудники СБУ совместно с Госслужбой финансового мониторинга блокировали функционирование тридцати счетов, открытых представителями финцентра в трех украинских банках. Во время обысков, проведенных в Северодонецке и в Станице Луганской, у сообщников "финансистов" правоохранители изъяли банковские карточки, по которым в банкоматах снималась наличные для передачи клиентам или курьерам, а также компьютерная техника с информацией об отчетности работы нелегальной структуры.

Руководителям финансового центра сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 110-2 Уголовного кодекса Украины.