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09.07.19 14:18

Зеленский поручил Кабмину до конца 2019 г. принять меры для синхронизации баз данных таможни со странами-соседями

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым обязал Кабинет министров принять меры для синхронизации баз данных таможни с таможнями соседних стран до конца года.

таможня

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил замглавы Офиса президента по экономическим вопросам Алексей Гончарук.

"Президент своим указом акцентировал, что уже сейчас правительству нужно принять все возможные меры, чтобы в этом году стала возможной синхронизация баз данных (таможен) с другими странами. Это существенно решит проблему контрабанды", - сказал Гончарук в ходе пресс-брифинга во вторник.

Показать прогресс по решению этой проблемы также позволит установка сканеров на пункте пропуска, добавил он.

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По словам Гончарука, президент в указе также рекомендовал правоохранительным органам принять меры против систематических остановок таможенного оформления товаров на формальном основании.

"Это создавало большие проблемы для бизнеса. Для понимания масштаба - это сотни случаев в месяц", - сказал Гончарук..

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