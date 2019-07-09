Из-за приезда Зеленского перекроют 10-километровую зону вокруг ЧАЭС. Сотни иностранных туристов не попадут в Припять, - Ассоциация чернобыльских туроператоров (обновлено)

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке сообщил глава Ассоциации чернобыльских туроператоров Ярослав Емельяненко.

"В связи с завтрашнеим визитом Президента Владимира Зеленского в Чернобыльскую зону, полностью будет перекрыта десятикилометровая зона. Сотни иностранных посетителей, прилетевших в Украину, чтобы увидеть Чернобыль, просто не попадут ни на ЧАЭС, ни в Припять. И даже заброшенный объект Чернобыль-2 не разрешен к посещению туристами, потому что он расположен в 10-км зоне, которую перекрывают на весь день", - отметил он.

Емельяненко считает, что такой подход уничтожает имидж Украины, и призвал организаторов визита президента не перекрывать 10-километровую зону полностью:

"Я призываю ответственных за эту искусственно созданную чрезвычайную ситуацию, выполняя свою работу, задумываться о возможном негативном уроне и пытаться реализовать свои задачи без совковых широких мазков "перекрыть все здесь, пусть холопы ждут". Потому что в туризме среди "холопов", которые не смогут попасть на локации Зоны, всегда есть очень уважаемые иностранные визитеры и журналисты, которые транслируют свои впечатлении в мир. С туризмом надо вести себя осторожно. Как со своей репутацией".

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На комментарии о том, что дата визита Зеленского была известа больше двух недель назад глава Ассоциации заявил, что о перекрытии 10-километровой зоны туроператорам сообщили только вчера вечером, 8 июля. В это время большинство туристов вероятно уже прибыли в Украину либо находятся в дороге, чтобы специально поехать в Чернобыльскую зону. Таким образом, туроператоры не успевали перенести дату тура.

Также он уточнил, что туры иностранные туристы бронируют за много месяцев заранее.

Под постом главы Ассоциации Ярослава Емельяненко первый заместитель начальника УГО Вячеслав Штучный также сообщил, что УГО не будет осуществлять мер по перекрытию 10-километровой зоны в день приезда президента.

В свою очередь Емельяненко отметил, что по состоянию на 14:00 информация об ограницению въезда подтверждена силовыми и правоохранительными структурами, а также Государственным агентством по управлению Зоной отчуждения.