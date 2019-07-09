Петренко о решении суда по тарифам: Отменено постановление Кабмина, которое давным-давно отменено и не работает

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил министр юстиции Украины Павел Петренко во время программы "Свобода слова" на ICTV.

"Да, это апелляционный административный суд рассматривал иски ряда общественных организаций и отменил постановление правительства, которое уже давным-давно не работает и отменено. И сейчас хорошо рассказывают о том, что есть такая победа в части стоимости тарифов... Поэтому сейчас, когда рассказывают, что есть решение суда, которое создало победу, - это неправда, потому что это решение отменило постановление, которого не существует", - заявил Петренко.

При этом он пояснил, что повышение цены на газ, которое действовало последние 2,5 года, было фактически обусловлено еще работой правительства Юлии Тимошенко, когда были взяты крупные международные кредиты под соответствующие обязательства. Украинское правительство после 2014 года, по его словам, для поддержки международных партнеров в непростой для государства ситуации, вынуждено было просто "фактически подтвердить те обязательства, которые не он принимал".

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Как сообщалось, Шестой апелляционный административный суд 8 июля оставил в силе решение Окружного административного суда, которым было признано противоправным и недействительным постановление КМУ №315, и признал необоснованными и незаконными тарифы на газ, действующие в стране последние 2,5 года.

Основным аргументом противоправности указанного постановления для суда стала необоснованность и незаконность тарифов на газ.

Кроме того, суд в своем решении установил нарушение процедуры принятия указанного постановления.

Ранее 4 марта 2019 года Окружной административный суд города Киева удовлетворил исковые требования Юлии Тимошенко и Общественной организации "Тарифная мобилизация" и признал противоправным и недействительным постановление КМУ №315 от 27 апреля 2016 года "О внесении изменений в постановление Кабинета министров Украины от 1 октября 2015 года №758" с момента его принятия.

Постановление Кабинета министров Украины №315 от 27 апреля 2016 года "О внесении изменений в постановление Кабинета министров Украины от 1 октября 2015 года №758" было принято 27 апреля 2016года .

Указанное решение Окружного административного суда города Киева по делу №826/9665/16 стало основанием для принятия Высшим советом правосудия решения об отстранении судьи Евгения Аблова (председательствующий по делу) от правосудия.