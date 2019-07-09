Все туристические объекты в Чернобыльской зоне в день возможного визита Зеленского будут работать в обычном режиме, - УГО (обновлено)

"Управление государственной охраны Украины в связи с возможным визитом президента Украины Владимира Зеленского в Чернобыльскую зону не осуществляет никаких ограничительных мер в десятикилометровой зоне. Завтра, как и в любой другой день, все туристические объекты будут работать в обычном рабочем режиме", - говорится в сообщении УГО, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В этот день иностранные и украинские туристы смогут посетить экскурсионные маршруты в Чернобыльской зоне в установленном порядке, указали в Управлении госохраны.

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Как сообщалось, Государственное специализированное предприятие (ГСП) "Чернобыльская АЭС" 10 июля примет в эксплуатацию новый безопасный конфайнмент (НБК) от NOVARKA, которое проектировало и возводило объект над разрушенным в 1986 году четвертым энергоблоком станции. В торжественном мероприятии примут участие представители стран-доноров чернобыльского фонда "Укрытие", ЕБРР, Госагентства по управлению зоной отчуждения, Минэкологии и компаний. В мероприятии может принять участие президент Зеленский.

Ранее Ассоциация чернобыльских туроператоров заявила, что из-за приезда Зеленского перекроют 10-километровую зону вокруг ЧАЭС: сотни иностранных туристов не попадут в Припять. Под постом главы Ассоциации Ярослава Емельяненка первый заместитель начальника УГО Вячеслав Штучный также сообщил, что УГО не будет осуществлять мер по перекрытию 10-километровой зоны в день приезда президента.

В свою очередь Емельяненко отметил, что по состоянию на 14:00 информация об ограницению въезда подтверждена силовыми и правоохранительными структурами, а также Государственным агентством по управлению Зоной отчуждения.