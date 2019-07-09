"Я призываю руководство России не поддаваться на эскалацию конфликта", - президент Грузии Зурабишвили

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Грузия Online".

"Я призываю руководство России не поддаваться на эскалацию. Будет парадокс, если соседняя страна ответит на провоцирование, начатое по ее же характеристике "радикальными силами" и этим будет способствовать деструктивным целям. Также хочу подчеркнуть и то, что наша мирная политика является единственным путем для сохранения стабильности в стране и регионе", - сказала она.

"Обращаюсь к нашим гражданам, проживающими в России, я - ваш президент, и ваше благополучие очень важно для нас. Я знаю, что правительство сделает все, что можно сделать в данной ситуации, чтобы вы продолжали жить мирно и стабильно", - добавила Зурабишвили.

Также она обратилась к гостям страны: "Грузия исторически является символом толерантности и мы не допустим, чтобы эта традиция была нарушена. Даже в самые напряженные для страны периоды не происходило ни одного инцидента, который бы создавал угрозу иностранным гражданам, проживающим в Грузии, или гостям, и так будет продолжаться".

Напомним, государственная дума РФ на пленарном заседании во вторник, 9 июля, единогласно приняла постановление "О возможных дополнительных экономических мерах в связи с антироссийскими провокациями в Грузии".

Телеведущий Гиоргий Габуния нецензурно высказался в адрес российского президента в прямом эфире 7 июля. Его действия осудили президент и премьер-министр Грузии Саломе Зурабишвили и Мамука Бахтадзе, а также российский МИД и пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

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