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09.07.19 19:00

Невозможно выпросить мир у агрессора, который тебя сильнее, его можно только завоевать, - Смешко. ВИДЕО

Лидер партии "Сила и честь" Игорь Смешко рассказал о значении прошедших президентских выборов для Украины, о приоритетах, идеологии и списке партии "Сила и честь", о взаимоотношениях с Петром Порошенко и Владимиром Зеленским, как необходимо реформировать разведывательные структуры, какие основные угрозы стоят перед государством, а также своем видении завершения войны на Донбассе.

Об этом смотрите в новом видеоблоге Юрия Бутусова "Цензор Interview" на канале Цензор.НЕТ.

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00:21 Президентские выборы 2019 - третий "Майдан" украинского общества
1:45 О взаимоотношениях с Владимиром Зеленским
2:13 Контакты с избирательными штабами кандидатов в президенты перед выборами
3:37 Предложения от Порошенко перед вторым туром президентских выборов
3:55 Приоритеты и идеология партии "Сила и честь". Совет Зеленскому, как не дать "свите" переиграть "короля".
7:40 Каких людей президенту необходимо назначать во власть
12:02 Станет ли новый парламент источником изменений в стране. Вопрос войны
16:01 Стратегия достижения мира
20:00 Что должна делать армия и спецслужбы на Донбассе
25:50 Реформа разведструктур и спецслужб Украины
30:00 Взаимодействие Порошенко с разведструктурами. Вопрос создания комитета по вопросов разведки
37:55 Партийный список "Сила и честь"
43:05 Первые назначения президента Владимира Зеленского в спецслужбы: глава Службы внешней разведки Украины Владислав Бухарев, врио СБУ Иван Баканов и другие
50:02 Влияние России на Украину, защита медиапространства от РФ
52:57 Угрозы для государства

Напомним, Смешко возглавлял СБУ в 2003 - 2005 годах.

С октября 2014 по март 2015 года возглавлял комитет по вопросам разведки при президенте Украины. 

В первом туре президентских выборов Игорь Смешко стал настоящей сенсацией, набрав чуть больше 6% голос (шестое место).

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