Пропагандистов из RT и Sputnik не пустили на конференцию по свободе прессы в Лондоне

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "BBC".

Российским пропагандистам, телеканалу RT и информационному агентству Sputnik, запретили посещать конференцию по вопросам свободы прессы в Лондоне из-за их "активной роли в распространении дезинформации".

В конференции Global Conference for Media Freedom на этой неделе должны принять участие около тысячи журналистов и 60 министров.

МИД Британии, который выступил организатором конференции, отказал в аккредитации RT и Sputnik.

"Мы не аккредитовали RT и Sputnik из-за их активной роли в распространении дезинформации. Хотя невозможно удовлетворить все запросы на аккредитацию, журналисты со всего мира посещают конференцию, в том числе из России", - сказал представитель МИД Британии.

В посольстве РФ в Лондоне уже заявили о "политически мотивированной дискриминации" относительно RT и Sputnik и подали жалобу в британский МИД.

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