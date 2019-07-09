Оккупанты проводят в Крыму учения морской пехоты

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Крым.Реалии".

"В ходе воздушно-десантной подготовки личный состав отрабатывает различные приемы и навыки по высадке тактического воздушного десанта как посадочным способом, так и "по штурмовому" – в режиме зависания вертолета или на ходу с высоты 2-3 метров в полном боевом снаряжении", - сказано в сообщении пресс-службы Черноморского флота России.

Также морские пехотинцы проводят занятия по огневой подготовке.

Резолюция Генеральной Ассамблеей ООН, принятая 17 декабря 2018 года в связи с милитаризацией Крыма, Черного и Азовского морей, призывает Россию вывести свои войска с территории Крыма и осуждает растущее российское военное присутствие в Черном и Азовском морях.​

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В Украине 1 июля начались украинско-американские учения "Си Бриз-2019", которые будут проходить до 12 июля на территории Одесской, Николаевской и Херсонской областей. Ранее в Генштабе ВСУ сообщали, что в учениях планируют принять участие около 30 кораблей, 30 летательных аппаратов и более 900 военных из разных стран мира.

Военные учения "Си Бриз" проводятся между Украиной и США ежегодно с 1997 года и являются открытыми для других стран. До оккупации Крыма в 2014 году учения проходили в том числе и на территории полуострова.

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