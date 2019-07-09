У Зеленского нет команды, партии и опыта. Все хотят чуда от президента, а чудо он сам по себе сделать не может, - Смешко. ВИДЕО

Об этом он заявил в интервью Цензор.НЕТ.

"Третий "Майдан" состоялся, - убежден Смешко, говоря о прошедших президентских выборах в Украине. - Слава богу 73% поняли интуицией, что выйти на Майдан, при том, что уже сотни тысяч прошли через АТО, количество оружия какое, враг стоит на границе... Хвала Богу, мы прошли это испытание и законно избрали президента. Но, президент, давайте откровенно говорить. Он, я не сомневаюсь в его искренности, я не сомневаюсь, что он хочет быть успешным президентом и государственным деятелем, как он был успешным представителем шоу-бизнеса, но у него нет команды. У него нет партии, которая стоит за ним. У него нет государственного опыта. Мы стоим перед реальной угрозой. На границе стоит враг, цель которого - уничтожение независимой Украины. Запад устал, а ожидания народа зашкаливают, нетерпение зашкаливает, и все хотят чуда от президента, а чудо он сам по себе сделать не может"

Смешко также отметил, что знаком с Владимиром Зеленским, встречались в кулуарах во время различных телепрограмм, но лично с ним не имел общения.

Полную версию интервью с Игорем Смешко "Невозможно выпросить мир у агрессора, который тебя сильнее, его можно только завоевать" смотрите ЗДЕСЬ.