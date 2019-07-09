Байден рассказал о наркомании и психических проблемах своего сына Хантера, работавшего на Злочевского

О проблемах сына Джон Байден поведал в интервью телеканал CNN, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.

"Слушайте, все сталкиваются с болью. У всех есть травма. В каждой семье есть наркомания. Я был в этой темноте. Я был в этом тоннеле - это бесконечный туннель. Вы не избавитесь от этого. Вы поймете, как с ним бороться", - сказал журналистам Хантер Байден.

Младший сын Байдена Хантер несколько раз был клиентом реабилитационного центра. В 2014 году его исключили из резерва военно-морского флота после сдачи анализов на употребление кокаина.

"Мы видели борьбу, и мы знаем, что большинство американских семей имеет дело с такой борьбой, как мы. И я думаю, что они могут быть связаны с нами, вы знаете, как родители, которые надеются и поддерживают нашего сына, и мы будем продолжать его поддерживать. И я думаю, что это делает нас более чуткими к помощи другим американцам", - добавила жена Джо Байдена Джил.

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В свою очередь, экс-вице-президент США назвал Хантера своим сердцем. "Он будет бороться с этим... Хантер - мое сердце. И Хантер прошел через некоторые трудные времена, но он борется. Он борется. Он никогда не сдавался. Он самый достойный человек, которого я знаю", - заявил Байден-старший.

Напомним, Хантер Байден - бывший член Совета директоров крупнейшего частного газодобытчика в Украине Burisma Holdings, конечным владельцем которого является бывший министр в правительстве Николая Азарова Николай Злочевский. Он занимался юридическими вопросами и поддержкой компании международными организациями.

В 2014 году Генеральная прокуратура Украины предъявила Злочевскому подозрение в незаконном обогащении. Следствие считало, что он незаконно предоставил Burisma Holdings право на пользование нефтегазоносными недрами.

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В декабре 2015 года генпрокурор Виктор Шокин передал дела Злочевского и Burisma в НАБУ и САП. Весной 2016 года Шокин был уволен с должности генпрокурора. В феврале 2018 года стало известно, что САП закрыла дело о выдаче лицензий фирмам Злочевского.

В марте 2019 года генеральный прокурор Юрий Луценко возобновил расследование в отношении компании Burisma, в которой раньше работал Хантер Байден. При этом, по словам генерального прокурора Украины, Хантер не нарушал никаких украинских законов.