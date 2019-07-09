Государственная лотерея "Космолот" стала частью "М.С.Л."

Об этом сообщается на официальном сайте организации.

В "М.С.Л." утверждают, что столь крупное объединение стало возможным, благодаря прозрачной работе оператора в законодательном поле. Именно это привлекло такого серьезного распространителя, как "Космолот".

"Лотерейный рынок уже давно готов работать без коррупционного давления со стороны чиновников, по цивилизованным и этическими правилами, со стратегическим планированием развития бизнеса", – считают в "М.С.Л.".

Со своей стороны оператор подчеркивает, что работает исключительно в рамках закона и будет требовать этого от своих распространителей.

"М.С.Л." в течение 6 лет трижды были сертифицированы по стандарту Ответственной Игры Европейской Лотерейной Ассоциации. "М.С.Л." постоянно контролирует соблюдение этих стандартов и жестко реагирует в случае их невыполнения", – утверждают в организации подчеркивая, что требуют безусловного выполнения этих принципов от своих партнеров и распространителей.

В компании уверены, что присоединение нового распространителя к сети "М.С.Л." положительно повлияет на лотерейный рынок страны в целом.

"Этот шаг показывает, что бизнес готов работать на честных и прозрачных условиях, платить налоги и быть безопасным для общества", – сказано в сообщении.

Компания "М.С.Л." – это наследник известного советского государственного предприятия "Спортлото", а также лидер лотерейного рынка Украины.

Компания имеет представительства во всех регионах Украины и более 6500 пунктов продаж лотерей.

Под брендом компании "М.С.Л." работают многие известные лотереи: "Лото-Забава", "Спортлига", "Мегалот", "Спортпрогноз" и множество других.

Помимо прочего, компания активно помогает украинской армии. Еще в декабре 2014 года был запущен проект "Играешь в Мегалот - помогаешь армии". В рамках проекта половина прибыли, полученная от реализации лотереи "Мегалот", направлена на поддержание обороноспособности украинских войск.

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