В Крыму происходит тотальный геноцид над всеми, кто не воспринимает Россию, - Климкин

Об этом заявил министр иностранных дел Павел Климкин в эфире ATR, передает Цензор.НЕТ.

"Мы очень достали Россию тем, что мы делаем. Мы ни при каких обстоятельствах не можем упустить тему Крыма с международной повестки дня, при чем и политическую, и эмоциональную. То, что происходит сегодня, вы видели это видео с Балухом? А что происходит с Бекировым? Это просто тотальный геноцид над всеми, кто не воспринимает Россию и мешает. Это системная история со стороны России. Мы должны это показывать и политически, и системно, и никак не отпустить Крым с политической повестки дня", — заявил Павел Климкин.

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Вместе с тем, по его словам 24 военнопленных украинских моряка, которые незаконно захвачены РФ в акватории Черного моря и удерживаются в плену, будут освобождены в ближайшее время. В обмен на это президент РФ попытается получить как можно больше политических преференций.

"Я уверен, что их (военнопленных моряков. - Ред.) освободят, при чем в ближайшее время. Но для Путина важно решить этот вопрос, это мое личное мнение, — в контексте саммита G7, в контексте того, что будут встречи относительно Донбасса, возможно в нормандском формате. Он попробует это использовать именно в этом контексте. Также, конечно, для него очень важно, чтобы в Европе солидарность по поводу санкций уменьшалась. Он будет бить на конец года. <...> Путину абсолютно параллельно, кто тут сидит (российские заключенные в Украине — ред.). Его это не интересует. Его интересует получение лучшего положения для поднятия ставок. Я неоднократно говорил, что он использует парней (военнопленных моряков — ред.) как разменную монету. <...> Его конечная цель — санкции и признание России как страны, которая попадает в "нормальность". А второе — это свобода действий и возможность действовать в Украине на раскол и федерализацию", — отметил министр.

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