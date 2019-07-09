Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
09.07.19 17:24

Таксиста-наркомана, из-за которого в ДТП в Киеве погибла пассажирка, приговорили к 5 годам тюрьмы

Водитель такси, который под действием наркотиков совершил смертельное ДТП в Киеве, сел в тюрьму на 5 лет.

дтп

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева.

Напомним, что смертельное происшествие произошло 16 августа 2018 года на проспекте Леся Курбаса в Киеве.

37-летний водитель автомобиля Opel Astra, находясь в состоянии наркотического опьянения, двигался с превышением максимально допустимой скорости, не справился с управлением и выехал за пределы проезжей части, где столкнулся с бетонной стеной.

В результате аварии пассажирка такси, 41-летняя жительница Черниговской области, от полученных телесных повреждений погибла.

По результатам судебного рассмотрения Святошинским районным судом города Киева поддержана позиция прокурора - таксист признан виновным по ч. 2 ст. 286 УК Украины, ему назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на три года.

Смотрите также: Мужчина разбился насмерть после падения с "Моста влюбленных" в Киеве. ФОТО

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100