Таксиста-наркомана, из-за которого в ДТП в Киеве погибла пассажирка, приговорили к 5 годам тюрьмы

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева.

Напомним, что смертельное происшествие произошло 16 августа 2018 года на проспекте Леся Курбаса в Киеве.

37-летний водитель автомобиля Opel Astra, находясь в состоянии наркотического опьянения, двигался с превышением максимально допустимой скорости, не справился с управлением и выехал за пределы проезжей части, где столкнулся с бетонной стеной.

В результате аварии пассажирка такси, 41-летняя жительница Черниговской области, от полученных телесных повреждений погибла.

По результатам судебного рассмотрения Святошинским районным судом города Киева поддержана позиция прокурора - таксист признан виновным по ч. 2 ст. 286 УК Украины, ему назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на три года.

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